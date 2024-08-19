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Rum Yönetimi’nin kuzeye günübirlik geçen turistleri engelleme girişimi

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Yeşil Hat Tüzüğü’nde yer alan serbest dolaşım maddelerine aykırı olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’a günübirlik geçen turistleri engelleme girişimlerine
Rum Yönetimi’nin kuzeye günübirlik geçen turistleri engelleme girişimi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Yeşil Hat Tüzüğü’nde yer alan serbest dolaşım maddelerine aykırı olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’a günübirlik geçen turistleri engelleme girişimlerine tepki gösterdi.

Çağıner, bu tür adımların, Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki güven ortamını zedeleyeceğini ve işbirliği süreçlerine zarar vereceğini belirterek, Rum hükümetine bu yanlış girişimlerden vazgeçme çağrısında bulundu.

Dimağ Çağıner, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenerek, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen serbest dolaşım hakkını ihlal eden bu tutumuna karşı sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etti. Çağıner, turistlerin adanın her iki tarafını özgürce gezme hakkının korunmasının, hem turizm sektörü hem de adada kalıcı barış için kritik önemde olduğunu vurguladı.

KITOB Başkanı Çağıner, yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mülk yatırımı yapan yabancılara ve Kıbrıs Türk yatırımcılarına yönelik tehdit edici girişimlerinden sonra, şimdi de turizm sektörünü hedef alan düşmanca adımlar attığını belirtti.

Çağıner, “Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs’ta konaklayan turistlerin, Yeşil Hat üzerinden Kuzey Kıbrıs’a günübirlik geçişini engellemeye çalışıyor. Rum liderliği, Kuzey Kıbrıs’a tur düzenleyen operatörlere, turist getirdikleri için sağladıkları teşvikleri keseceklerini duyurdu. Bu adım, Kıbrıs Türk ekonomisini zayıflatma girişimlerinin bir parçasıdır” dedi.

Çağıner, Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI’nin yerel ortaklarına gönderdiği bir e-posta ile bu durumu acentelere bildirdiğini ve bu gelişmenin ardından Güney’deki meslektaşlarının Kuzey Kıbrıs’a tur düzenleyemeyeceğini belirtti. Bu durumun, Kuzey Kıbrıs’taki hizmet sektörünü, özellikle restoranlar ve müzeleri ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Dimağ Çağıner, Rum hükümetinin bu adımlarının iş birliği kültürüne aykırı olduğunu ve adadaki iş birliği imkanlarını yok ettiğini ifade ederek, bu yanlıştan derhal geri adım atılması gerektiğini vurguladı. AB yetkililerine çağrıda bulunan Çağıner, Rum hükümetinin ayrılıkçı ve tek taraflı adımlarının dikkatle incelenmesi ve engellenmesi için gerekli girişimlerin başlatılması gerektiğini söyledi.

Son olarak Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenen Çağıner, Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat Tüzüğü’nün ruhuna ve adada iş birliğini tesis etme çabalarına zarar veren bu yaklaşımlarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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