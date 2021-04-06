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Rus muhalif Navalny’nin sağlık durumu kötüleşiyor...

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Geçtiğimiz ay tutuklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalif kanadın temsilcisi olarak bilinen Aleksey Navalny'nin sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı.
Rus muhalif Navalny’nin sağlık durumu kötüleşiyor...

Aleksey Navalny'nin avukatı bugün yaptığı açıklamada, muhalif liderin sağlık durumunun kötüye gittiğini, müvekkilinin şiddetli ateş, öksürük ve kilo kaybı gibi ciddi sağlık problemleri yaşandığını doğruladı.

Navalny'nin solunum sıkıntıları nedeniyle hapishanede bulunan revire nakledildiği ve Covid-19 testi uygulandığını belirten avukat, pazartesi günü yapılan ölçümlerde Navalny'nin ateşinin 38 derece olduğunu söyledi. Navalny'nin koğuşunda bulunan birkaç mahkumun tüberküloz nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıklayan avukat Mikhailova, "Navalni çok kilo kaybetti, şiddetli bir öksürüğü ve 38.1 derece ateşi var. Bu adam ciddi şekilde hasta. Hapishanenin onu bu duruma sürüklemesi tam bir rezalet" ifadesini kullandı. 

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