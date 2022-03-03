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Rus oligarkın şüpheli ölümü

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, servetini petrol ve gazdan kazanan Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentindeki malikanesinde ölü bulundu.
Rus oligarkın şüpheli ölümü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, servetini petrol ve gazdan kazanan Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentindeki malikanesinde ölü bulundu.

Watford’un ölüm haberi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Vladimir Putin rejimiyle bağlantılı kişilere tam yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından geldi.

Halihazırda yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer almayan Watford’un Pazartesi günü öğle saatlerinde evinde ölü bulunması üzerine polis çağrıldı.

‘AÇIKLANAMAZ ÖLÜM’ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Watford’un ölümü polis kayıtlarına ‘açıklanamaz ölüm’ olarak geçerken ‘şüpheli ölüm’ ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın ntihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve Watford’un aile dostu olduğunu belirten kişi, Rus oligarkın ruh halinin Rusya tarafından geçen hafta başlatılan Ukrayna’daki savaş yüzünden sarsılmış olabileceğini söyledi.

SORU İŞARETLERİ ARTIYOR

İsmi açıklanmayan kaynak gazeteye verdiği demeçte, “Ölümünün zamanlaması ve Ukrayna’nın işgali kesinlikle tesadüfi değildi” dedi. Başka bir kaynak da gazeteye Watford’un ölümünün Rus vatandaşlarının kafasındaki ‘soru işaretlerini’ artırdığını söyledi.

1955’te Sovyetler Birliği’nin bir parçasıyken Ukrayna’da doğan Mikhail Tolstosheya, yani Watford, İngiltere’de bir emlak imparatorluğu kurmadan önce servetini petrol ve gazdan elde etti.

İngiltere’ye taşındığında adını Watford olarak değiştirdi ve burada Londra’nın merkezindeki Belgravia’daki Eaton Meydanı’ndaki evlerden birine yerleşti. Virginia Water, Surrey’de 18 milyon sterlinlik bir malikanesi olduğu da biliniyor.

ABD'NİN HEDEFİ PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİ

Washington şimdi daha fazla Rus oligarka yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynak tarafından verilen bilgiye göre, oligarkların yanı sıra sahip oldukları şirketleri ve varlıkları da hedefleyen bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Kaynaklardan biri Reuters'a, bazı yaptırımların bu hafta gibi erken bir tarihte açıklanabileceğini belirtti, ancak hala ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da ekledi.

Kaynak, Washington'ın Putin'in yakın çevresinde bulunan daha fazla yetkiliye karşı yaptırımlar hazırladığını da belirtti. ABD Hazine Bakanlığı dün, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için kullandığını söylediği yasal boşlukların önüne geçmek için yeni bir kılavuz yayınladı. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugünkü kılavuz, Rusya Merkez Bankası'nın bu tür eylemler gerçekleştirmesinin yasak olduğunu açıkça ortaya koyuyor ve ABD finansal sistemine erişebilme çabalarının önüne geçiyor” ifadelerine yer verildi.

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