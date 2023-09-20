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Rusya basını: Karabağ'da anlaşma sağlandı, ateşkes kabul edildi

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Rusya'nın Interfax haber ajansı, Azerbaycan'ın 'terörle mücadele operasyonu' başlattığı Karabağ'daki Ermeni güçlerin ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Rusya basını: Karabağ'da anlaşma sağlandı, ateşkes kabul edildi

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunun ikinci gününde ateşken sağlandı. Karabağ Ermenileri kendilerini lağvederek silah bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin Rus güçlerinin katışımıyla gerçekleştiğini duyurdu. Ateşkes saat 12.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yapmıştı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Karabağ Ermenileri lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Rus barış güçlerinin katılımıyla ateşkes anlaşmasına varıldı" açıklamasını yaptı.

Rus haber ajansı IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklmada Ermenistan'ın Rusya'ya yönelttiği 'yeterince bir şey yapmıyor" eleştirileri reddedildi. Kremlin, "Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerindeki hareketlerinden bahsediyoruz" vurgusunda bulundu.

ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık Sözcüsü, "Ermeniler teorik olarak Azerbaycan altında yaşayabilir ancak diyalog hayati. Azerbaycan'ın insani koridor önerisi etnik temizliğe davettir" dedi.

KARABAĞ'DAKİ ANTİTERÖR OPERASYONU

Operasyonun ilerleyen saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 60'dan fazla askeri mevzinin Azeri askerlerin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

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