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Rusya, Dost Olmayan Ülkeler Listesine Birçok Ülkeyi Ekledi

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Rus hükümeti, Rusya’nın dostu olmayan ülkeler listesindeki ülke sayısını 48’e yükseltti.
Rusya, Dost Olmayan Ülkeler Listesine Birçok Ülkeyi Ekledi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarından sonra birçok ülke, Rusya'ya karşı yaptırım kararları alarak Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Rusya'yı köşeye sıkıştıran yaptırımlara karşı Moskova yönetimi farklı yöntemlerle baskıya karşı koymaya çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kapsamda “dost olmayan ülkeler” listesine dair kararname imzalarken, Rus hükümeti de Putin'in kararnamesini onayladı. Buna göre geçtiğimiz yıl sadece ABD ve Çekya'nın bulunduğu dost olmayan ülkeler listesine Avustralya, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino, Singapur, ABD, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya dahil 46 ülke daha eklendi.

Yeni listenin ardından Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesindeki ülke sayısı 48'e yükseldi. Bu kararla birlikte Rusya, bu ülkelere aynı zamanda ekonomik şartlar da getirmiş oldu. Karara göre listede yer alan ülkeler Rusya'ya borçlarını Rus para birimi “ruble” cinsinden ödemek zorunda kalacak. Böylelikle Rusya, bu yöntemle aşırı değer kaybı yaşayan rubleyi tekrar güçlendirmeyi amaçlıyor.

RUSYA ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NDAKİ DURUŞMAYA KATILMADI

Öte yandan Rusya, Ukrayna tarafından Ukrayna'daki saldırı ile ilgili talep edilen Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davanın açılış duruşmasına katılmayı reddetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler'in (BM) devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözen Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ukrayna’daki saldırı ilgili bugün Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda duruşma başlattı. Ukrayna, mahkemeden Rusya'ya saldırıyı durdurmasını emretmesini ve geçici tedbirlerin alınmasını isterken Rusya ise davanın açılış duruşmasına katılmayı reddetti.

Yargıç Joan Donoghue, UAD’nin bu sözlü yargılamalar sırasında Rusya Federasyonu’nun olmamasından üzüntü duyduğunu söylerken, Ukrayna heyetine başkanlık eden diplomat Anton Korynevich, “Rusya’nın koltuklarının boş olması çok şey söylüyor. Mahkeme huzurunda değiller, ülkeme karşı saldırgan bir savaş yürütmek için savaş alanındalar. Rusya anlaşmazlıkları böyle çözüyor. Putin yalan söylüyor ve Ukraynalılar, vatandaşlarımız ölüyor” ifadelerini kullandı.

Rusya saldırıyı savunmak için Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir soykırımdan kaçınmak istediğini iddia ederken, Ukrayna ise duruşmada soykırım suçlamasının yanlış olduğunu ve yasal olarak bir işgali meşrulaştırmadığını savundu. Ukrayna ise, 15 yargıçtan Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde hiçbir soykırım eylemi gerçekleştirmediğini ve Rusya’nın yanlış soykırım iddialarına dayanarak herhangi bir işlem yapamayacağını beyan etmesini istedi.

Mahkemenin yıllar alabilecek davanın esasına ilişkin karar vermesini beklerken, Ukrayna yargıçlardan acil koruyucu önlemler almalarını talep etti.

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