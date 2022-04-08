Rusya-Ukrayna savaşı… Savaşın biteceği tarihi söylediler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’yı işgal etme sürecinde dikkat çekici bir açıklama geldi. Savaşın altıncı haftasında Rus ordusunun yaralanmış ve hasar görmüş askeri güçlerini Ukrayna’nın doğusuna gönderdiği ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Rusya’nın yorgun ve darbe almış askerlerini Ukrayna’nın doğusuna gönderdiği belirtilirken, Ukrayna’nın da en hazırlıklı askeri güçlerinin Donbas bölgesini savunduğu belirtildi.

Bloomberg, “Savaşın 6 haftalık süreci Rusya’nın askeri operasyonu sürdürmesi konusunda ciddi sıkıntıları da ortaya çıkardı. Kremlin, savaştaki amacını azaltarak, Ukrayna’nın Donbas bölgesine odaklandı ve Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirirse 2014’te ilhak edilen Kırım’a bir koridor oluşturmayı planlıyor.

“MARIUPOL’E ODAKLANIYOR”

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Ihor Zhovkva da bölgede Ukrayna’nın savaşmaya hazır olduğunu söylerken savaşın biteceği tarih ile ilgili de bir açıklama Estonya’dan geldi…

Estonya İstihbarat Servisi’nin Genel Direktörü Mikk Marran, Rusya’nın savaşı 9 Mayıs’ta bitireceğini iddia etti.

Marran, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını yendiği 9 Mayıs Zafer Günü için özel bir etkinlik hazırlamayı planladığını dile getirdi. Marran, “Putin, 9 Mayıs’tan önce bir tür zafer elde etmeye çalışıyor” dedi. Estonyalı yetkili, Putin’in Mariupol’ü ele geçirmek için odaklandığını ve bunu bir zafer olarak lanse edeceğini söyledi.

24 Şubat’tan beri Rusya, Karadeniz kıyısındaki Herson kenti haricinde ciddi bir toprak kazanımı elde etmedi. Çatışmaların devam ettiği Odessa kentinde Kiev’in kontrolü devam ediyor.