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Rusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Harkov bölgesi yakınlarında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurduğunu duyurdu.
Rusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Moskova saati ile 21.00'de Harkov bölgesindeki Masyutovka yerleşim birimi yakınlarından geçen boru hattının patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu Harkov bölgesi yakınlarında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu. Bu terör eylemi sonucunda sivil halk arasında mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu kimselere tıbbi yardım sağlandı” ifadelerine yer verildi. Ukrayna tarafından boru hattının hasarlı kısımlarından amonyak kalıntılarının aktığı aktarılan açıklamada, Rus askerlerinin olayda yara almadığı ifade edildi.

‘ONARIMI 3 AY SÜREBİLİR’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, havaya uçurulan boru hattındaki hasar yerine erişim sağlanması halinde onarımın 1 ila 3 ay sürebileceğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sorunu çözebileceğini söylemesinin amonyak sevkiyatının devam edeceği anlamına gelmeyeceğini kaydeden Zaharova, “Olayın koşullarını açıklığa kavuşturmak için çaba göstereceğiz” dedi.

Zaharova, boru hattının yeniden çalışması ile ilgilenmeyen tek tarafın Ukrayna olduğunu savundu.

İstanbul'da 22 Temmuz 2022’de imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasında Rusya'dan gelen, Ukrayna üzerinden geçerek Karadeniz'e inen Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının kullanıma açılması da yer alıyordu. Ancak Rusya, Ukrayna'nın bu hattın kullanımına açmaya izin vermediğini belirterek anlaşma gereği boru hattının eski haline getirilmesini istiyor.

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