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Rusya: Ukrayna’nın topraklarımıza saldırısında 2 kişi öldü

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Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Rusya: Ukrayna’nın topraklarımıza saldırısında 2 kişi öldü

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gladkov, Telegram kanalından, Belgorod bölgesindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı anda bölgenin birkaç yerleşim birimine saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, “Ukrayna güçleri, bölgedeki Maslov köyüne ateş açtı. Şarapnel parçaları arabalara isabet etti. Bunların birisinde 2 kadın vardı. Bu kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Başka bir arabada da 2 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.

Gladkov, saldırılarda gaz dağıtım ağı ve elektrik hattının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Rusya’nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor. Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini dün duyurmuştu. Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye, geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde güvenliğin bozulmaması gerektiğini belirterek, “Rusya'nın kötülüğünü isteyenler ülke içindeki durumu bozmak için çabalarını artırdı. Bizler bunun hiçbir koşulda gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, son dönemde ülkesindeki farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu konunun Rusya için son derece önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Bunlar, 190 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu için son derece önemli konular” ifadesini kullandı.

ABD: SAVAŞ RUSYA’YI ZAYIFLATTI

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla Kiev yönetimini desteklediğini ve Rusya’ya bedel ödettiğini belirterek, “Putin’in Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuş ve Rusya’nın gücünü, çıkarlarını ve etkisini önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde azaltmıştır” dedi.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de konuşan Blinken, Rusya’nın bugün askeri, ekonomik ve jeopolitik açıdan Ukrayna’yı işgal etmeden önceki durumundan çok daha kötü halde olduğuna dikkati çekerek, “Bu, Ukrayna halkının cesareti ve dayanışması ile bizim ve ortaklarımızın Kiev’i desteklemek için bilinçli ve kararlı bir şekilde attığımız hızlı adımların doğrudan sonucudur” diye konuştu. 

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