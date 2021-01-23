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Rusya’da Navalni’ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı bini aştı

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Cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Navalni’nin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı bini aştı. Gözaltına alınanlar arasında Navalni’nin eşi de var.
Rusya’da Navalni’ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı bini aştı

Rusya’da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması talebiyle ülke genelinde Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor. OVD-Info protesto gözlem grubu, bin 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti. OVD-Info gözlem grubu, sadece Moskova'da 300, St. Petersburg'da 162 göstericinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Moskova’daki eylemlere katılan Navalni’nin eşi Yulia Navalni de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Eyleme, Navalni’nin annesinin de katıldığı belirtildi. 

Navalni’ye destek vermek isteyenlerin salgına ve keskin soğuğa rağmen sokağa çıktığı eylemler sürerken yer yer telefon ve internet bağlantılarında kesintiler yaşandığı aktarıldı.

St. Petersburg'dan Vladivostok'a kadar ülkenin birçok kentinde düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Moskova polis yetkilileri, başkentteki izinsiz  gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını açıkladı. 

Protestolarda göstericilerin "Navalni’ye özgürlük" ve "Putin bir hırsız" gibi sloganlar attığı belirtildi. 

Rusya'dan ABD'li diplomatlara suçlama

Rus hükümeti ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan gösterilerden ABD'li diplomatları sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin göstericilerin yürüyüş rotasını yayınladığını belirterek, "ABD'li meslektaşlarımız bunu açıklamak zorunda" ifadesini kullandı. 

Moskova polisi "tereddütsüz" müdahale mesajı vermişti

Moskova Emniyeti, cezaevindeki muhalif lider Navalni'nin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenmesi planlanan protestolar için sert müdahele sinyali vermiş, izinsiz gösteri ve provokasyon amaçlı eylemlerin "kamu düzenine tehdit" olarak değerlendirileceği ve tereddütsüz bastırılacağını açıklamıştı.Navalni, geçen yıl ağustos ayında zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti.  Tedavisi tamamlanan Navalni, geçen pazar Moskova’ya dönmüş ve Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece 30 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Navalni, tutuklanmasının ardından vatandaşlara "sokağa çıkın" çağrısında bulunmuş, çeşitli internet platformlarında da muhalif siyasetçiyle geniş çaplı bir dayanışma gösterilerek eylem çağrısı yapılmıştı.

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