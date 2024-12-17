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Rusya'nın nükleer birliklerinin başkanı Korgeneral Kirillov Moskova'daki patlamada öldürüldü

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Korgeneral Igor Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından yasaklanmış kimyasal silah kullanmakla suçlandı.
Rusya'nın nükleer birliklerinin başkanı Korgeneral Kirillov Moskova'daki patlamada öldürüldü

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RChBZ) Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Moskova'nın güneydoğusunda meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.

Basında yer alan haberlere göre, Kirillov ve yardımcısı yerel saat ile 6 gibi Ryazansky Prospekt'teki bir evden çıkarken el yapımı birpatlayıcı infilak etti.

İlk verilere göre, patlayıcı cihazın evin dışında duran bir scooter'a yerleştirildiği, patlamanın uzaktan gerçekleştirildiği belirtildi.

54 yaşındaki Korgeneral Igor Kirillov, 2017 yılından bu yana Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Başkanlığı görevini yürütüyordu. Mart 2022'de Savunma Bakanlığı'nda yaptığı sansasyonel açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki biyolaboratuvarlarında yarasa ve kuşları kullanarak biyolojik silahlar yayma projeleri geliştirdiğinden bahsetti. Kirillov ayrıca Ukrayna'yı "kirli bomba" da dahil olmak üzere zehirli kimyasallar kullanarak provokasyon yapmakla suçladı.

Ölümünden bir gün önce Kiev Post, generalin Ukrayna'da yasaklanmış kimyasal silah kullanmaktan dolayı gıyaben mahkum edildiğini bildirdi.

Ekim ayında Kirillov, İngiltere hükümeti tarafından Ukrayna'da kimyasal silahların taşınması ve kullanılmasına dair yaptırım uyguladı.

Müfettişler, olayla ilgili olarak cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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