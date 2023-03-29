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SABAK LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü 5 yıl süre ile akredite etti

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SABAK LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü 5 yıl süre ile akredite etti
SABAK LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü 5 yıl süre ile akredite etti

SABAK LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü 5 yıl süre ile akredite etti

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) akademik gelişmelerine bir yenisini daha ekledi. Eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelenmesi olan akreditasyonlar noktasında başarılar elde etmeye devam eden LAÜ’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, Türkiye’deki Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından akredite edildi.

 

   Farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan ve bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteren SABAK, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını 5 yıl süre ile akredite etti.

 

Meriç “Bölümün 5 yıl süre ile akredite edilmesi büyük bir başarıdır”

 

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların program tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ortaya koyabilmek amacıyla SABAK başvurusunun başlatıldığını belirtti.

   Meriç, süreçle ilgili değerlendirmenin, SABAK Değerlendirme Heyeti tarafından yapılan ziyarette bölüm öğretim üyeleri ve elemanlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini ve bölümde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konan değerlendirme raporunun SABAK Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile akreditasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

   Meriç, “SABAK tarafından bölümümüze gerçekleştirilen ziyaret ve incelemeler sonrasında Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bölümümüzün 20.03.2023-30.09.2028 yılları arasında (5 yıl) akreditasyon belgesi almaya hak kazandığı bildirilmiştir” diyerek bölümün 5 yıl süre ile akredite edilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

   Meriç son olarak, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı olarak akreditasyon sürecinde özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, süreçlerimizi destekleyen paydaşlarımıza, SABAK Değerlendirme Heyeti ve Yönetim Kuruluna ve verdiği destek için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e de teşekkürlerimizi sunarız” diyerek sözlerini tamamladı.

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