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Sağlık Bakanı Koca: Vaka Artışı, Pandeminin Hiçbir Döneminde Kontrolümüz Dışına Çıkmadı

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Sağlık Bakanı Koca, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Vaka Artışı, Pandeminin Hiçbir Döneminde Kontrolümüz Dışına Çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı." dedi.

"Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir." diyen Koca, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum."

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