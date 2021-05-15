Şampiyon Beşiktaş!

Ve Süper Lig'de 2020-2021 sezonu perdesi resmen kapandı. 42 haftalık dev maratonda Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek puanını 84 yaptı ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak şampiyon oldu.
Beşiktaş lig tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti.
Beşiktaş'ı zafere taşıyan golleri Vida ve Ghezzal atarken, Göztepe'nin tek sayısı Alpaslan Öztürk'ten geldi.
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