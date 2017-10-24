Şampiyon Merit Alsancak Yeşilova

Merit Hoteller Grubu ile Merit Alsancak Yeşilova organizasyonu ile bu yıl ikincisi düzenlenen 12 Yaş altı Futbol Turnuvası’nda Merit Alsancak Yeşilova u-12 takımı şampiyon oldu.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda sabah 9.30’da başlayan ve gün boyu devam eden turnuvada Binatlı, Türkocağı, Dikmen, Karşıyaka, Düzkaya, Lefke ve Merit Alsancak Yeşilova takımları mücadele etti.

ŞAMPİYON MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

Turnuvada takımlar iki grup halinde 15 dakikalık maçlar yapacak ve grubunda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı finalde karşılaştı.

Finale yükselen Merit Alsancak Yeşilova ile Dikmen takımları normal süresi berabere biten maçta penaltı atışlarında kazananı belirlediler. Penaltı atışları sonunda Merit Alsancak Yeşilova rakibini yenerek şampğiyon olurken Dikmen takımı da ikinci oldu.

ÜÇÜNCÜ TÜRK OCAĞI

Üçüncülük maçında ise Türk Ocağı rakibi Lefke’yi mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamlarkenLefke takımı da dördüncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Turnuvda dereceye giren şampiyon MeritALsancak Yeşilova takımına ödülünü Merit Oteller Grubu direktörlerinden Yavuz Kutlu, ikinci Lefke takımına ödülünü MeritALsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, üçüncü Türk Ocağı takımına ödülünü Merit Alsancak Yeşilova altyapı sorumlusu Erhan konuksal ve dördüncü Lefke takımına da ödülünü Merit Alsancak Yeşilova altyapı yöneticilerinden Cem Şekeroğlu verdi.

Ödül töreninde ayrıca katılan tüm takımlara plaket takdimi de yapıldı.

NUREL TEŞEKKÜR ETTİ

Merit Alsancak Yeşilova Kulüp başkanı Redif Nurel turnuvaya sponsor olan Merit Oteller grubuna gençliğe verdiği destekten dolayı teşekkür ederken Net Holding yönetim Kurulu başkanı BasimTibuk, Merit Otelleri Direktörlerinden Yavuz Kutlu ile MeritCrystalCove Hotel Müdürü Ercan Turanlı ve ekibine de ikramlarından dolayı teşekkür etti.