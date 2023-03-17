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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Bu sezon, finali İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalan takımların çeyrek finaldeki eşleşmeleri netlik kazandı.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, Real Madrid-Chelsea, Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Münih, Milan-Napoli takımlarının birbirleriyle yarı final mücadelesi vereceği kesinleşti. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final müsabakaları ise, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı. Fotoğraf: Reuters.

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi, Manchester City-Bayern Münih ikilisinden tur atlayan takımla yarı finalde karşılaşacak. Yarı final’in diğer ayağında ise, Milan-Napoli ve Benfica-Inter maçlarının tur atlayan takımlar yer alacak.

Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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