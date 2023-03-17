Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalan takımların çeyrek finaldeki eşleşmeleri netlik kazandı.
İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, Real Madrid-Chelsea, Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Münih, Milan-Napoli takımlarının birbirleriyle yarı final mücadelesi vereceği kesinleşti. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final müsabakaları ise, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi, Manchester City-Bayern Münih ikilisinden tur atlayan takımla yarı finalde karşılaşacak. Yarı final’in diğer ayağında ise, Milan-Napoli ve Benfica-Inter maçlarının tur atlayan takımlar yer alacak.
Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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