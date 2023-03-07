Şan: Kadınların Şiddete Maruz Kalmadığı Bir Dünya Hepimiz İçin Mümkündür

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN;

“KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ KALMADIĞI, İSTİSMAR EDİLMEDİĞİ, AYRIMCILIĞA TABİ TUTULMADIĞI BİR DÜNYA HEPİMİZ İÇİN MÜMKÜNDÜR”

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı. Hayatımızın her bir noktasında bize cesaretleriyle ilham veren tüm kadınların, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nü kutladı.

Şan mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Kadın Ana, Eş, Evlat, Hayattır… Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde yer almış, vatan savunmasında destanlar yazmışlardır. Dün olduğu gibi bugün ve yarında; bilimden edebiyata, ekonomik hayattan siyasete, sanattan spora, yaşamın her alanında ülkemizin gelişmesine katkı ve emekleri kutsaldır.

Bir ülkenin her alanda güçlü ve refah seviyesinin iyi durumda olabilmesi ancak kadın-erkek ayrımını yapmadan, eşit haklar sağlamakla mümkündür. Kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesi, bireysel hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirilmesi, toplumsal mücadelede daha cesur davranabilmeleri için gerekli teşvik ve desteğin verilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle 6 Şubat’ta Anavatan Türkiye’de yaşanan, ülkemizi de yasa boğan asrın en büyük deprem felaketinde, eşini, evladını, ailesini kaybeden kadınlarımıza sabırlar diliyor, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta Milli Mücadele ve varoluş yıllarında destanlar yazan, cesaretleriyle bugün hala daha ilham veren kahraman Türk kadınlarını saygıyla selamlıyor ve anıyor, şiddetin her türlüsünden uzak, yaşamın her alanında eşit, özgür yarınlar diliyorum.”