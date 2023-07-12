Sanayi Odası asgari ücretle ilgili beklentilerini açıkladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), belirlenme aşamasında olan asgari ücret ile ilgili olarak beklentilerini açıkladı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında her zaman korunması gerektiğine inandıkları kaydedildi.

Yapılan tartışmalarda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete farklı anlamlar yüklenmeye çalışıldığını üzülerek izledikleri belirtildi.

Açıklamada, asgari ücret üzerinden "Kutuplaşmanın, ayrışmanın ve çatışmanın” Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak kabul edebilecek bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, KKTC ekonomisindeki en önemli sorunun uygulanmakta olan ekonomi politikası ile ilgili olduğu vurgulandı ve stratejik sektörlerde yerli üretimin teşvik edileceği yeni bir ekonomik modele geçmenin artık kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

KKTC ekonomisi ölçeğinde ihracatın ithalatı karşılama oranının uzun yıllar ortalamasının %5-6 civarında seyrettiğini, bunun kabul edilemeyecek bir oran olduğu ve mutlaka üretenin ve sanayi sektörünün destekleneceği "ithal ikamesi" politikaların devreye sokulması ve "İthal ikamesi” yapılacak alanların sektör sektör belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Her asgari ücret görüşmeleri sırasında yapılan Sosyal Sigorta Prim teşvikleri ile tartışmalara da yer verilen açıklamada “prim teşviklerinin yıllardır farklı şekillerde ve farklı kapsamda uygulanmakta olduğu, bunun da artık mutlaka değişmesi gerektiği" belirtilerek Sosyal Sigorta prim teşvikine ihtiyacı olan sektörlerin iyi analiz edilerek yeniden belirlenmesinin şart olduğu vurgulandı.

Ayrıca istihdam teşvik politikaları belirlenirken üreten ve üretici kesimlerin daha fazla desteklenmesinin artık milli bir mesele olması gerektiği belirtilerek, ancak bu şekilde ülkede istihdamın devamı ve artırılmasının sağlanabileceği ve ülke ekonomisine katma değer yaratılabileceği de açıklamada yer aldı.