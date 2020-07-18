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Saner: UBP’nin bugüne kadar hiçbir emirnamenin altında imzası yoktur

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Saner: UBP’nin bugüne kadar hiçbir emirnamenin altında imzası yoktur
Saner: UBP’nin bugüne kadar hiçbir emirnamenin altında imzası yoktur

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, kendilerinin kişisel ya da partisel bir çekişme içine girme gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını, bütün çalışmalarının Kıbrıs Türk Halkı’nın daha refah, daha çağdaş bir yaşam sürmesi yönünde olduğunu söyledi.

Saner, İçişleri Bakanı’nı Gazimağusa, Yeni Boğaziçi, İskele İmar Planı’nda kendilerine gerekli bilgileri vermemesi, eksik bir Plan ortaya çıkarması ve Başbakan’ın talimatına aykırı bir emirname yayınlama yoluna gitmesi nedeniyle eleştirdiklerini vurguladı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner bu sabah Kanal T’de soruları yanıtladı:

Saner, Gazi Mağusa, Yeni Boğaziçi , İskele İmar Planı ile ilgili bir soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“UBP’nin bugüne kadar hiçbir emirnamenin altında imzası yoktur.  Biz İmar Planı yapılarak gelişmeyi doğru buluyoruz. 15 Temmuz söz konusu İmar Planı ile ilgili emirnamenin süresinin son günü idi. Pandemi nedeniyle yapılamayan çalışmaların tamamlanması için emirname süresinin uzatılması gerekiyordu. Ama öyle yapılmadı. Sayın Başbakana gönderilen emirname taslağı içinden müktesep hakları düzenleyen 2 madde çıkarıldı.

Bunlar, 2018 yılı Kasım ayına kadar KTMMOB’ne proje sunan insanların kazandığı haklardır. Bu haklar kaldırıldı diye eleştiriler oldu.

Sayın Bakan da açıklama yaparak o maddenin olup olmamasının hukuki açıdan bir şey fark etmediğini söyledi.

Peki,  madem öyleydi, siz neden bu maddeleri emirnameden çıkarttınız? Fark etmezse neden çıkarttınız? Sayın Başbakan bu emirnameyi bir Bakanına güvenip yayınlattıysa hata mı yaptı?

Sayın Bakan’ın bu değişiklik konusunda Sayın Başbakanı kesinlikle uyarması lazımdı. Maalesef Sayın Başbakan, Bakanı tarafından yanıltılmıştır. Bakan verilmiş olan talimatların tersine bir uygulama yapmıştır.”

“Bir İmar planı yapılırken 7 temel prensip var. Bu mimar planına genel olarak baktığımızda dördünü görmediğimizi söyleyebilirim” diyen Saner, “eğer bunlar yoksa ve o  plan 3-5 yıl sonra değişilecekse niye uğraşalım” şeklinde konuştu.  

Saner, “Evet, bu eksikliklere rağmen Plan’da ısrar ederlerse UBP imzalamayacak. Bunun noktasına virgülüne dokunmayalım, imzalayalım, 5 yıl sonra değerlendiririz yönünde bir görüşü UBP asla kabul etmez, kararlıyız” ifadesini kullandı.  

Ersan Saner, “Sayın Bakan benim kendilerine katkı yapmadığımı iddia ediyor. Bu doğru değildir. Bilgiler 2 Temmuz 2020 tarihinde verildi.  Şimdi egolar tatmin edilecek diye çalışan komiteyi zan altında bırak açıklamalar yapmak kimsenin haddine değildir” dedi.

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