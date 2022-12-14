Saraçhane'de ''Hükümet İstifa'' Sloganları Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, sanık İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti’li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu’nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK’nın “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Karar kesinleşirse, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmiş oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu’na siyasi yasak kararı Saraçhane’de toplanan vatandaşlara anons edildi. Karar vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. “Hak, hukuk, adalet”, “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

İMAMOĞLU: MÜCADELEMİZ YENİ BAŞLIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hapis cezası alan ve siyasi yasak getirilen İBB Başkanı’na destek için odasında ağırlayan İmamoğlu “Halkın verdiği yetkisi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle” dedi.