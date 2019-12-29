Savaşan THTC Genel kurulunda KKTC’yi temsil etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan 92 ülkede 166 network ofisi ile alanında Dünya’nın en geniş ağına sahip Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin (THTC) İstanbul’da gerçekleşen Genel Kurulu’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katıldı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin 7. Dönem İcra Kurulu Başkanlığı’nı Romatem Hastaneler Grubu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu’nun, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti’den devraldığı ve Onursal Başkanlık görevine de TC Turizm ve Sağlık eski Bakanı Bülent Akarcalı’nın getirildiği genel kurula KKTC’yi temsilen üye ülke temsilcisi sıfatı ile Dr. Ahmet Savaşan’ın katıldığı ve ayrıca Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi olanakları konusunda da bir konuşma yaptığına yer verildi.

Çakmak, varlığımızı göstermemizde belirleyici oldu….

Konuşmasına, gerek Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Turizmi’nin kurumsallaşma sürecinin başlatılmasında, gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye yapılarak Başkan Yardımcısı ülke sıfatı ilk uluslararası platformlarda varlık gösterebilmesinde belirleyici rolü bulunan THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak’a teşekkür eden Dr. Ahmet Savaşan, nitelikli bir kadro kurarak proaktif bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğini ifade eden Dr. Köksal Holoğlu’nun THTC’nin 7. dönem başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THTC ile işbirliğimizi geliştireceğiz…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi genelde turizm, özelde ise Sağlık Turizmi alanında Anavatan Türkiye’nin desteği ile önemli mesafe aldığını dile getiren Savaşan, THTC ile süregelen işbirliğinin yeni dönemde geliştirilerek devam edeceğine inanç belirtti.

Sağlık Turizmi’nde işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı…

Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, tüp bebek merkezlerindeki yüksek başarı oranları , özel ve üniversite hastanelerindeki son teknoloji cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonlarına ek olarak otellerinde sunulan medikal welness, spa uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile birleştirdiği fiyat avantajları sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken bütün özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan, konuşmasının sonunda THTC üyelerine Kuzey Kıbrıs’a daha fazla sağlık turisti gönderilmesi konusunda işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

2020 yol haritasının belirlenmesi çalışmalarına katıldık…

İstanbul temasları kapsamında, Türkiye Ticaret Bakanlığı Temsilcisi yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen konsey üyeleri ile turizmin marka isimlerinden Hüseyin Baraner’in de içinde bulunduğu 200’e yakın turizm profesyoneli ile birlikte Sağlık Turizmi’nde fiyatlandırma stratejileri, bilimsel, finans ve etik kurulların oluşturulması, hasta hedefli fuarlara katılım gibi pek çok konunun ele alındığı istişare toplantısına da katılan Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi’nde 2020 yol haritasının belirlenmesi çalışmalarına da katkıda bulundu.