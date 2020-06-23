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Seattle Belediyesi, protestocuların kurduğu 'özerk bölge'yi dağıtacak

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Seattle Belediyesi, protestocuların kurduğu 'özerk bölge'yi dağıtacak
Seattle Belediyesi, protestocuların kurduğu 'özerk bölge'yi dağıtacak

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarda, Seattle'da "Capitol Hill" olarak bilinen bölgede göstericilerin kurduğu ve Başkan Donald Trump'ın tepkisini çeken "Capitol Hill Özerk Bölgesi" hakkında yerel yönetim adım attı.

Seattle Belediye Başkanı Durkan, göstericilerin polislerin almadığı bölgede, hafta sonu 19 yaşındaki bir kişinin ölümüne yol açan iki ayrı silahlı şiddet olayı yaşandığını anımsatarak "Bu yaşananlar, barışçıl protestocuların savunduğu değişim mesajını baltalamakta ve dikkati başka yöne çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Barışçıl protestocuların Capitol Hill bölgesinde toplanmaya devam edeceğini belirten Durkan, "Bölgede devam eden düzensizlik, şiddet ve bunların bölgedeki halk ve işletmeler üzerindeki etkileri adalet ve eşitsiz mesajıyla uyuşmamaktadır, bu olanlar böyle devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Alanın dağıtılacağını ve güvenlik güçleri ile alandaki protestocuların iletişim halinde olduğunu kaydeden Durkan, "Bu bölgedeki protestocuları organize edenler ve diğerlerinin, alandaki protestocuları gönüllü bir şekilde alandan ayrılmaya teşvik edeceğini umuyorum." dedi.

SEATTLE'DA "ÖZERK BÖLGE" TARTIŞMASI

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ABD genelinde protestolar düzenlenmiş ve zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.

Seattle'da düzenlenen protesto gösterilerinde, bir grup gösterici, yaklaşık iki hafta Capitol Hill bölgesine barikat kurmuş ve buraya "Capitol Hill Özerk Bölgesi" tabelasını asmıştı.

Başkan Donald Trump ise olanlara sert tepki göstermiş "Seattle, anarşistlerin eline geçti." yorumunu yapmıştı.

Trump, Washington Valisi Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Durkan'ı, olanlara yeterince sert müdahale etmemekle eleştirmişti.

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