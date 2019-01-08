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Seçmen kayıtlarının silindiğini ortaya çıkaran HDP vekili hakkında suç duyurusu

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AKP'liler, Siirt'te 6 binden fazla seçmenin kaydının silindiğini ortaya çıkaran HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Beştaş "Bu kadar yıllık hukukçuyum, suçum nedir anlayamadım" dedi.
Seçmen kayıtlarının silindiğini ortaya çıkaran HDP vekili hakkında suç duyurusu

Siirt'te 6 bin 488 seçmen kaydının silindiğini açıklayan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını 'şaşkınlıkla' karşıladığını belirtti.

AKP Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ve İl Başkanı Fuat Özgür Çalapoğlu, ortaya çıkan seçmen kaydının 'iftira' olduğunu öne sürerek Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Seçmen kayıtlarının silinmesiyle ilgili bir açıklama yapmayan İlbaş, "Geçmişte tehdit, şantaj ve mahalle baskılarıyla hemşerilerimizin bizimle irtibatlarını koparanlar bugün halkımızla olan sıkı bağlarımızı koparamayacaklarını anlayınca türlü türlü iftiralara başvuruyorlar" diyerek, HDP'li vekil Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

'BİR HUKUKÇU OLARAK, NE İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLARINI GERÇEKTEN MERAK EDİYORUM'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yapılan açıklamaları şaşkınlıkla okuduğunu belirten Meral Danış Beştaş, "Gerçekten iktidar partisinin adayı ve il başkanı olduklarını şaşırtmadılar. Açıklama ile ne kadar gayri ciddi olduklarını ispatladılar. Ciddi veriler açıkladım ve belge ile 6 bin 488 oyun silindiğini söyledim. Bir hukukçu olarak gerçekten ne için suç duyurusunda bulunacaklar merak ediyorum. Dün İl Nüfus Müdürü telefonlarıma çıkmayacak kadar kendinde güç buluyor. Ben görüşmek istemiyorum diyor. Bu haddi kimden alıyor, anlıyoruz. Bir memur, bir kentin vekilinin telefonuna nasıl olur da cevap vermiyor. Demek ki gücü AKP İl Başkanı, adayı veya başka yerlerden alıyor" dedi. 
 
‘HESAPLAŞMAYA HAZIRIM’
 
Belge ile konuştuklarını yineleyen Beştaş, "Ben AKP İl Başkanı veya adayını hedef almadım, sistematik olarak eleştirdim. Ayrıca söylediklerimizden sonra herkes kayıtlarını yapmaya başladı. Eğer ‘yargı nasıl olsa bizim elimizde’ diye düşünüyorlarsa yazıklar olsun. Şunu da söyleyeyim, bağımsız bir yargı önünde hesaplaşmaya da her zaman varım. Ve şu çağrıyı da yapıyorum. İl vekilleri ile birlikte Siirt'te yerel bir TV önünde karşılaşmaya hazırım. Ama biz halkın iradesine güveniyoruz ve adil bir seçime kendilerini davet ediyoruz" diye konuştu. 

Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Bu kadar yıllık hukukçuyum. İşlediğim suç nedir bulamadım. Yardım eder misiniz" dedi.

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