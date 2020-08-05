Şefik: Referandumda evet gelirse, bizim hedefimiz 3 Yüksek Mahkeme Yargıcı daha tayin etmektir

Genç TV'de yayınlanan Er Meydanı programına konuk olan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2020-2021 Adli Yılı’nın ilk gününde önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi koşullarının farklı çalışma yöntemlerini beraberinde getirdiğini debelirten Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bina ve personel sıkıntısının hala devam ettiğini söyledi.

“Yüksek Mahkeme için Anayasada olan bir sayıyı boş vermek, ben yine tayin ediyorum demek mümkün değildir. O nedenle Yüksek Mahkemedeki yargıç sayısının yükselmesinin tek yolu anayasa değişikliğidir. Bunun yapılabilmesi için de halk oylaması gereklidir” şeklinde konuşan Şefik, “Şu anda 7 tane Yüksek Mahkeme Yargıcı artı bir başkan vardır. 7 artı birdir ve toplamda 8 kişidir. Amaçlanan hedef ise 16 artı 1’dir. Yani 16 Yüksek Mahkeme Yargıcı ve artı 1 başkandır. Ancak bu durum da mümkün değildir. 16 artı 1 dendiğinde, Derhal 8’den 17’ye çıkacak ve Yüksek Mahkeme Yargıçları tayin olacak gibi bir durum söz konusu mümkün değildir. Ki bu fiziken de mümkün değildir. Eğer referandumda evet gelirse, bizim hedefimiz 3 Yüksek Mahkeme Yargıcı daha tayin etmektir” dedi.

Emeklilik yaşının Anayasa Değişiklik referandumuna girmemesi üzerine açıklamada bulunan Şefik, “şu anda yüksek mahkemenin emeklilik yaşı 65’tir. Yüksek Mahkemede bu konuda bir sorun olmadığı için yaşın yükseltilmesi konusunda bir teklif geldiğinde, kaza mahkemesinin emeklilik yaşı ise şu anda 60’tır, 65’e yükselmesi teklif edildi. Yüksek Mahkeme İlk etapta bunu destekleme kararı aldı. Fakat toplum nezdinde bunun çok olumsuz karşılandığı duyumları alık. Ve bir zümreye sağlanan ayrıcalık gibi konular konuşulmaya başlandı. Böyle bir konuşmalar, yargıyı yıpratır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemedik” şeklinde konuştu.

“SAYI KONUSU REFERANDUMA GİDİYOR, MUTLUYUM AMA YAŞ KONUSU ARTIK GÜNDEMDE DEĞİL”

Şefik, şöyle devam etti:

“Toplum bu kadar olumsuz tavır sergileyince, bu kadar olumsuz düşünüldüğü için bizim yargıyı böyle bir konuma koymamamız gerektiğini düşündük. Biz de bu noktadaki desteğimizi Yüksek Mahkeme olarak geri çektik ve en önemli sorunumuz bu değildi… Yaş konusunda ilerlemememiz gerekir ve toplum bunu kesinlikle kabul etmez dedik ve Meclisten bile geçip geçmeyeceği tartışılırdı. Ancak sayı gerçekten önemlidir. Yani yaştan vazgeçip sayı ile devam etmek mümkün mü? Çünkü sayı bizim için çok önemlidir. Ve bu konuda çok mutluyum ki sayı referanduma gidiyor ama yaş konusu artık gündemde değil.”

Personel sayısının yetersiz olduğunu, gelen memurların da kamu içinde başka kurumlara kaymaya çalıştığını söyleyen Şefik, bunun ancak yasal tadilatla önlenebileceğini kaydetti.

Lefkoşa’daki mahkeme binalarının artık yeterli olmaktan çok uzak olduğunu, atılmaya çalışılan adımların da hep yarım kaldığını belirten Şefik, Lefke mahkeme binasının tadilatının da hala başlayamadığını belirtti.

İcra ve tebliğ, mazbata ve ipotekli malların satışı konusunda yaşanan sıkıntıların sürdüğüne işaret eden Yüksek Mahkeme Başkanı, sıkıntıların gerek yasal mevzuat, gerek personel, gerekse araç yetersizliğinden kaynaklandığını aktardı.