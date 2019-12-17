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Şehir şehir gezen profesyonel dağcı, 10 yıldır zirvelerde

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Can sıkıntısı nedeniyle başladığı dağcılıkta aldığı eğitimlerle profesyonel olan Abdulrazak Fidan, yüksek irtifa tırmanışları yapıyor.
Şehir şehir gezen profesyonel dağcı, 10 yıldır zirvelerde

Can sıkıntısı nedeniyle başladığı dağcılıkta aldığı eğitimlerle profesyonel olan Abdulrazak Fidan, 10 yılı aşkın süredir profesyonel dağcılık yaparak en az 50 ilde yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirdi.

Balıkesir'de ikamet eden 46 yaşındaki Fidan, aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başladı.

Solo tırmanışlar için pek çok şehre giden Fidan, geliştirdiği "81 İlde 81 Zirve Anadolu Parsı" projesine 2020'nin ilk aylarında başlayıp tüm illerin en yüksek noktalarına çıkmayı hedefliyor.

"Erdek Cennet" olarak tanınan Abdulrazak Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdek ilçesinin doğasının kendisini çok etkilediğini ve ilk olarak bu bölgede tırmanışlar yaptığını söyledi.

Daha sonra eğitimler aldığını belirten Fidan, "Dağcılık, yapacak bir şey bulamadığım için can sıkıntısından başladı. Yapacak bir şey bulmak istedim, çevremdekilere sordum 'Ne yapabilirim?' diye. Onlar da doğayla iç içe olmamı önerdi. Dağcılık kulüpleriyle bağlantı kurdum, onların aracılığıyla dağcılığa adımımı attım. 10 yılı aşkın süredir yüksek irtifa dağcılığı yapıyorum. 7 bölgemizin hepsine gittim, 81 ilimizin en az 50'sini gezmişimdir. 300'ü aşkın zirve tırmanışı yapmışımdır." diye konuştu.

Fidan, Marmara ve Ege bölgelerindeki dağlara birçok kez tırmandığını anlattı.

Tırmanışlarını farklı bir boyuta taşımak için "81 İlde 81 Zirve Anadolu Parsı" adıyla proje geliştirdiğini aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Dünyada 8000 metrenin üzerinde 14 dağ var. Bu dağlara zirve tırmanışı yapanlara 'koleksiyoner' deniyor. Sovyetler Birliği'nde 7000 rakımın üzerindeki dağlara çıkanlara ise 'kar leoparı' unvanı veriliyor. Bizim ülkemizde de dağlar oldukça fazla. Yaptığım araştırmalarda ülkemizde de Anadolu parsının olduğunu gördüm. Yaptığım projede de 81 ildeki 81 zirveye tırmanan dağcılara Anadolu'muza özgü 'Anadolu parsı' unvanı verilebileceğini öngörüyorum."

"Sponsor olursa 2-3 yılda tamamlayabilirim"

Abdulrazak Fidan, projeye resmi olarak 2020 yılının ilk aylarında başlayacağını dile getirdi.

Projesinin en büyük özelliğinin "solo tırmanış" olduğuna dikkati çeken Fidan, bir grup, dernek veya organizasyonla değil yalnız yapacağını belirtti.

Ülke tanıtımını da amaçladığına değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Diğer unvanlarla ülkeler nasıl kendi tanıtımlarını yapıyorlarsa, bizim ülkemizdeki dağlara tırmanan dağcılara da 'Anadolu parsı' unvanını vererek ülkemizi tanıtmış olacağız. Projemizle hem yerli ve yabancı turistlerin gelmesi hem de o bölgelerde yaşayan insanlara ekonomik olarak katkı sağlanacak. Proje kapsamında başlayacağım unvan çalışmalarında 5 yılda bütün illerdeki zirvelere çıkabilirim ama sponsor olursa 2-3 yılda tamamlayabilirim.

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