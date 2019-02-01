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Selahattin Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi

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HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak önerildiği bildirildi.
Selahattin Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi.

Demirtaş’ın kaleme aldığı Seher’in yayıncısı Emir Ali Türkmen’den edindiğimiz bilgiye göre, İsveç Sosyal Demokratlar Partisi milletvekili Thomas Hammarberg, Selahattin Demirtaş’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak önerdi.

‘KÜRTLERE KARŞI SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞTI’

Hammarberg, Demirtaş’ı aday olarak önerdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz son 12 yıl boyunca, Demirtaş Türkiye’deki Kürtler ve Türkler arasındaki barışı, azınlık haklarını, kadın haklarını, LGBTİ haklarını ve demokrasiyi destekleme konusunda yapılan hemen hemen her girişimde hayati bir rol üstlendi. Önde gelen bir Kürt politikacı olarak hayatını bu amaçlar uğrunda mücadeleye adadı.

Otoriterizmin, mezhep çatışmalarının, kusurlu adalet sisteminin olduğu, ifade özgürlüğünün ve temel insan haklarının olmadığı bir ülkede, Türkiye halklarının barış içinde yaşayabileceği iç içe geçmiş kültürel ve politik tarihlerinin bilgisiyle bir toplumun inşası için her zaman kararlı biri olmuştur.

Kürt sorununun barışçıl bir çözümü için çalışmalarında yılmaz ve cesurdu. Türkiye ve Suriye’deki Kürtlere karşı savaşın sona ermesi için çalıştı. Parmaklıklar ardında olsa bile, barış mücadelesinin şimdiki zor zamanlardan çok daha fazla önemli olduğunu bize hatırlatıyor.  Bütün bu nedenlerden dolayı, 2019 Nobel Barış Ödülü için Selahattin Demirtaş’ı saygıyla aday olarak gösteriyorum.” 

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