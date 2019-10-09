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Sendikal Platform hükümete seslendi: “Toplumun aklıyla daha fazla dalga geçmeyin”

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Sendikal Platform, yüzde 2’lik hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına, İyi İdare Yasası’nın yargı kararlarının 30 gün içinde uygulanması emrine rağmen Maliye Bakanlığı’nın kesintileri ödenmediğini belirterek,
Sendikal Platform hükümete seslendi: “Toplumun aklıyla daha fazla dalga geçmeyin”

Hükümetin Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen politikalar izlediğini savunan Sendikal Platform, halkın ve çalışanların hakkını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.

Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan, “Temiz Siyaset Bahane, Hak Gasbı Şahane” yazılı bir de pankart açan Sendikal Platform, “Toplumun aklıyla daha fazla dalga geçmeyin” diyerek hükümete seslendi.
Ortak basın bildirisini KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan okudu. Bengihan’dan önce KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil söz aldı.  

ELCİL

Elcil, Sendikal Platform olarak, Türkiye ile imzalanan mali protokole karşı bir dizi eylem yapma kararı aldıklarını anımsatarak, hükümeti “ dilenci edebiyatı” yapmakla suçladı. 
Şener Elcil, hükümetin, çalışan, emekli ve sosyal sigortalıların maaş ve ücretlerinden kesinti yaparak yatırım yapma mantığında olduğunu savundu.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hayat pahalılığı konusunda bundan önceki kesintilere ve son kesintiye işaret ederek, UBP’yi “hak budama ve  yasa/tüzük tanımamakla” suçladı, “Aradan yıllar geçse de, ortakları değişse de bu alışkanlıkları değişmiyor” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun her demecinde çalışanların haklarına saldırdığını, bunu kamu görevlilerini ve öğretmenleri itibarsızlaştırma misyonuyla yaptığını savunan Bengihan,  “Okul yapmak için gerekli kaynağı bulmak isterlerse önce devlet teşvikleriyle servet sahibi olan, hatta dünya zenginler listesine girenlerden vergi alsın, elektrik borçlarını tahsil etsinler, siyasi partilerin katkılarından kesinti yapsınlar, makam arabalarıyla düğün, festival  gezmekten vazgeçsinler. Çalışanların yasal haklarını gasp ederek okul yapmak marifet değil” ifadesine yer verdi.

Bengihan, Maliye Bakanı’na cami yapımının, imam istihdamının ve eski bir milletvekilinin üst düzey sözleşmeli personel olarak kamuya istihdamının toplumsal fayda için yapılıp yapılmadığını da sordu.

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