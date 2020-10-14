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Sendikal Platform'dan Mustafa Akıncı'ya destek

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Sendikal Platform’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek verildi; “Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların en net ortak hedefi federal çözümdür” dendi.
Sendikal Platform'dan Mustafa Akıncı'ya destek

Sendikal Platform’dan yapılan açıklamada, platformun görüşünün Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’yla örtüştüğü belirtilerek, “Hem toplumsal hem de çözüm irademizi 18 Ekim tarihinde vereceğimiz doğru cevap ile sandığa yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların en net ortak hedefinin federal çözüm olduğu bildirildi.

Sendikal Platform’dan yapılan açıklama şöyle:

"Ortak hedeflerini birleştirerek ortak mücadele çatısı olan Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların en net ortak hedefi federal çözümdür. Platforma bağlı tüm sendikaların tüzüklerinde yer alan bu hedef aynı zamanda Sendikal Platform’un da süreç içerisinde en öncelikli vizyonu haline gelmiştir.

Geldiğimiz aşamada bir seçimden fazlası haline gelen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bizi çok sorulu ama tek hedefli bir referandum bekliyor. Kuşkusuz toplumsal her konuda taraf olan ve bunu parmağının arkasına saklanmadan açıkça ortaya koyan Sendikal Platform, “referandum” diye adlandırdığımız bu süreçte de vizyon ve ilkleri doğrultusunda taraf olacaktır.

Baskı ve dayatmaların, oy avcılığının yapılarak Kıbrıs Türk halkının iradesine dışardan müdahale edildiği gerçeğinden hareketle, Sendikal Platform’un tarafı;

-Bölünmüşlük değil federal çözümdür.

-Gericilik değil laikliktir.

-Biat değil özgürlüktür.

Talebimiz, kendi kendini yöneten bir ülke, vizyonumuz ise barış ve çözümdür. Bu bağlamda vizyonumuzun Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’yla örtüştüğü açıktır. Hem toplumsal hem de çözüm irademizi 18 Ekim tarihinde vereceğimiz DOĞRU CEVAP ile sandığa yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Saygılarımızla;

Sendikal Platform”

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