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Şenol Güneş noktayı koydu! '

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Beşiktaş'ın başına geçtiği günden beri stoper sıkıntısı yaşadığını belirten teknik direktör Şenol Güneş isyan etti.
Şenol Güneş noktayı koydu! '

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya teklif yağı- yor. 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında göz dolduran 28 yaşındaki Vida için Premier Lig ekiplerinden Leicester City, 14 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübüne yakınlığıyla bilinen "Leicestershire Live" adlı haber sitesi, "Flaş haber" olarak duyurduğu gelişmede Leicester City'nin Robert Huth'tan doğan boşluğu Vida'yla doldurmak için oldukça istekli olduğunu kaydetti.

YÖNETİM SATIŞA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında bonservissiz gelen Vida, Siyah-Beyazlı formayı sadece 993 dakika giydi. Dünya Kupası'nda kendisine iyi bir vitrin oluşturan yıldız stoperin Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim kanadı, cazip teklifleri değerlendirme eğiliminde ancak teknik direktör Şenol Güneş satışa karşı çıkıyor. Tosic'in satışından sonra Vida'ya sarılan Güneş yönetime "Vida giderse Pique'yi isterim!" diye serzenişte bulundu.

GÜNEŞ'İN STOPER SIKINTISI

Geçen sezon Tosic'in yüksek form grafiği ve Pepe'yle olan uyumu nedeniyle Vida'yı çoğu maçta yedek oturtan Şenol Güneş, yeni sezonda planlarını Pepe-Vida ikilisi üzerine kurdu. Yaşanan gelişmeler sonrası huzursuz olan başarılı çalıştırıcının, "Şu takıma geldiğimden beri stoper konusu hep sorunlu oldu. Stopersiz şampiyon olduk. Transferler gecikti. Marcelo, Tosic satıldı. Vida giderse Pique'yi isterim. Bu sezona da stoper kriziyle başlamak istemiyorum" dediği aktarıldı.

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