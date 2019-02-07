Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Benimle ilgili hala futbolculuktan kalma yaşantım ön planda tutuluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben futbolu bırakalı 10 yılın üzerinde oldu ve hala futbolculuğum konuşuluyor. Ben teknik direktörlük ve yöneticilik yapıyorum" dedi.

Sergen Yalçın, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ligi, takımı ve çalışmaları değerlendirdi. Sergen Yalçın, takımın başına geçmesiyle birlikte güzel bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

"Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Lig arasında yapılan transferleri de değerlendiren Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık diyebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var; Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Sural 1 aydır antrenman yapmamış, o da gerideydi. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Steven'ı aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Obi'yi aldık en son o da sakatlık yaşadı, 1 aydan beri sakatlık geçiriyor. Onun da dönmesi 2-3 haftayı bulacak" diye konuştu.