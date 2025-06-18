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Serhatköy’de Trafik Denetiminde Uyuşturucu Yakalandı

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Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde yapılan trafik kontrolleri sırasında iki ayrı araç sürücüsünün tasarrufunda uyuşturucu içerikli öğütücüler tespit edildi. Şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Serhatköy’de Trafik Denetiminde Uyuşturucu Yakalandı

17 Haziran 2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nun Serhatköy mevkiinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde iki ayrı olayda uyuşturucu madde bulundu.

Denetim sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü T.B.T. (E-20), şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından arandı. Yapılan aramada, sürücünün üzerinde ve aracında, içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlı tutuklandı.

Aynı bölgede, saat 19.15 sıralarında durdurulan başka bir araç sürücüsü Ü.A. (E-23) de benzer şekilde şüpheli hareketlerde bulununca arandı. Yapılan kontrolde, sürücünün tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri içerdiği düşünülen bir başka öğütücü bulundu ve emare olarak alındı. Bu şahıs da tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

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