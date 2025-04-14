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Seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün saat 15.00 sıralarında Devlet Hüdaverdi’nin kullanımındaki BM 893 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucunda aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları tamamen, kaportası ise kısmen yanarak zarar gördü.

 

Görsel: Arşiv

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