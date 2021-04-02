Sibel Tatar: Ülkenin yeşillenmesine katkı yapmayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar bugün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, “KKTC Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı” projesi uygulamasını başlattı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi tarafından organize edilen “KKTC Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı” projesi kapsamında, bugün dünyaya gelen 5 bebek için “Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı” belgesi vererek bu günden itibaren doğan her bebek için bir fidan dikme projesi uygulamasının başlangıcını yaptı.

Yangınlardan dolayı kaybedilen ağaçlar için duyduğu üzüntüyü ifade eden Sibel Tatar, her yeni doğan bebeğin adına bir fidan dikerek ülkenin yeşillenmesine katkı yapmayı amaçladıklarını kaydetti.