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Siber güvenlik riskler neler

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Business Digitisation anketine göre, Türkiye’deki şirketlerin %76’sı önemli ölçüde dijitalleşmiş durumda. Bu, iş süreçlerini daha anlaşılır ve verimli kılarak işleri basitleştiriyor. Ancak, beraberinde, artan siber güvenlik riskleri gibi zorluklar var
Siber güvenlik riskler neler

META bölgesindeki katılımcıların neredeyse yarısı (%46), şirketlerinin son 24 ay içinde bir siber güvenlik olayı yaşadığını ifade ederken, Türkiye’de bu oran %28 olarak belirlendi.

Dijitalleşme seviyesi Business Digitisation Index kullanılarak hesaplandı². Endeks, bir kuruluş tarafından dijital belge iş akışının kullanılması, çalışanlar için BT eğitimlerinin sağlanması, iş süreçlerinin otomasyonu, müşterilerle dijital iletişim ve diğerleri dahil olmak üzere 12 farklı bileşeni dikkate alıyor.

Özellikle, iş dünyasının dijitalleşmesi konulu ankete katılan yerel katılımcıların %62’si kurumlarında uzaktan çalışmayı uygulayabildiklerini, %80’i müşterilerle dijital iletişim araçlarını kullandıklarını ve %65’sı iş süreçlerini otomatikleştirmeye çalıştıklarını belirtiyor. %70’i geçen yıl dijital cihaz ve hizmetlerin kullanımı konusunda çalışanlarına eğitim verdiklerini belirtiyor. Türkiye’deki veriler de ortalamaya oldukça yakın bir  eğilim sergiliyor. Tüm bu faktörler şirketteki dijitalleşme seviyesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Ancak aynı zamanda, iş süreçlerinin giderek daha dijital hale gelmesiyle birlikte META bölgesindeki iş dünyası temsilcileri çeşitli zorlukların da altını çiziyor. Türkiye’deki katılımcıların %32’si daha fazla siber güvenlik eğitimine ihtiyaç duyduklarını itiraf ediyor. %60’ı sektörlerinde mali ve fikri mülkiyet kayıplarının yanı sıra marka itibarına da zarar verebilecek siber casusluk faaliyetlerinin gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Anket ayrıca Türkiye’deki çalışanların %85’inin bilgisayar ve diğer dijital ekipmanlarla çalışırken daha iyi dijital becerilere ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Dijital beceri eksikliği, bir kuruluş için önemli siber güvenlik risklerine de yol açabiliyor.

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