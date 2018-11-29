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Sigarayı bıraktığımızda vücudumuzda meydana gelen değişiklikler

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Sigara, içeriğinde bulunan 4 binden fazla kimyasal ile sayısız zarara sebep olur. Sigara bırakıldığındaysa vücut hemen kendini toparlamaya ve yenilemeye başlar.
Sigarayı bıraktığımızda vücudumuzda meydana gelen değişiklikler

Böbrek, mesane, rahim ve yemek borusu kanseri gibi birçok kanser türünün görülme olasılığı sigara ile kat kat artar; sigara içenler 10 kat daha fazla oranla kalp krizi geçirir. Sağlık sorunları bir kenara kişiyi sosyal ve ekonomik açıdan da etkiler.

Sigarayı bıraktıktan sonra insan vücudunda birçok değişim meydana gelir. Bunların bazıları dakikalar içinde gerçekleşmeye başlar. Aslında farkında olmadan bu değişimlerin birçoğunu kendimiz başlatırız. Fakat mesele sigarayı uzun süre bırakarak tüm bu değişimleri yaşamaktır. İşte sigarayı bıraktıktan sonra yaşanan olumlu değişimler.

İşte sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda yaşanan değişiklikler:

● 20 dakika sonra: Nabız ve kan basıncı normal seviyelere döner. Kanın elde ve ayaktaki dolaşımı düzelir.

● 8 saat sonra: Kanda bulunan oksijen seviyesi normale döner, bunun doğrultusunda kalp krizi geçirme riski azalır.

● 12 – 24 saat sonra: Vücutta bulunan karbonmonoksit tamamen atılır.

● 48 saat sonra: Kandaki nikotin düzeyi önemli ölçüde azalır. Kişinin koku ve tat duyuları normale döner.

● 72 saat sonra: Nefes alıp verme kolaylaşır, nefes yolları temizlenmeye başlar. Kişini enerjisi artar.

● 2-12 hafta sonra: Dolaşım ciddi bir şekilde düzelir. Solunum yolu enfeksiyon riski azalır. Kişi yürürken tıkanmaz ve yorulmaz.

● 3-9 ay sonra: Kısa nefes alıp verme, hırıltı ve ıslığa benzer soluk sesi tamamen düzelir. Akciğer %5-10 oranında daha iyi kapasiteyle çalışır.

● 12 ay sonra: Koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.

● 12-36 ay sonra: Mesane kanseri riski %50 oranında azalır.

● 5 yıl sonra: Ağız boşluğu kanseri, yemek borusu kanseri ve kalp krizi riski %50 oranında azalır.

● 10 – 15 yıl sonra: Kalp krizi geçirme riski sigara içmeyenle aynı seviyeye iniyor.

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