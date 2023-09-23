  • BIST 8039.18
  • Altın 1680.862
  • Dolar 27.1357
  • Euro 28.8574
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede

»
CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.
Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

 

Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede

 

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet sınavı beklerken 10 metrelik duvardan düşerek öldü23 Eylül 2023 Cumartesi 13:10
  • Adana'da 8 milyondan fazla makaron ele geçirildi23 Eylül 2023 Cumartesi 12:29
  • Bursa'da orman yangını23 Eylül 2023 Cumartesi 11:55
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?23 Eylül 2023 Cumartesi 11:45
  • Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem23 Eylül 2023 Cumartesi 11:43
  • İzmir, TEKNOFEST'e hazırlanıyor23 Eylül 2023 Cumartesi 10:45
  • Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor23 Eylül 2023 Cumartesi 10:30
  • Sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşıma 8 tutuklama23 Eylül 2023 Cumartesi 10:22
  • Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek23 Eylül 2023 Cumartesi 10:12
  • Yalova'da denizi kirleten gemiye 7,7 milyon lira ceza22 Eylül 2023 Cuma 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti