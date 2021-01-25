Sikkim'de gerilim

Hindistan ile Çin arasında son dönemlerde sınır anlaşmazlığı yaşanan Himalayalar bölgesinde iki ülkeye ait askeri birliklerin "küçük bir yüzleşmeyle karşılaştığı" ancak herhangi bir çatışma yaşanmadığı açıklandı.

İki ülke arasında nisan ayından bu yana söz konusu bölgede yaşanan gerginlik bazı çatışmalara sebebiyet vermiş, Yeni Delhi hükümeti haziran ayı ortasında 20 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hint ordusu yaptığı açıklamada, "20 Ocak (çarşamba) 2021'de Kuzey Sikkim'in Nakula bölgesinde Çinli askerlerle küçük bir karşılaşma yaşandı. Ancak yaşanan sorun yerel komutanlar tarafından belirlenen protokollere göre çözüldü." denildi. Konuyla alakalı herhangi bir ayrıntı ise verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, olayla ilgili hiçbir önerisi olmadığını söyleyerek Hindistan'ı tedbirli olmaya çağırdı. Lijian, "Çinli askerler Hindistan ile olan sınırlarımız üzerinde her zaman barış ve sükuneti sağlamaya çalışıyor. Hindistan'ın da konuyla ilgili benzer şekilde hareket etmeye davet ediyoruz." diye konuştu. Bakanlık "gerilimi tırmandıracak eylemlerinden de kaçınılması gerektiğinin" altını çizdi.

Hindistan medyasıysa Sikkim sınırında çıkan olaylarda her iki tarafa ait güvenlik güçlerinde yaralanmalar yaşandığını yazdı. Hint ordusu ise çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve medyanın abartılı ifadelerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz pazar günü Hint ve Çinli komutanlar tırmanan gerginlik sonrası bir araya gelmiş, saatler süren toplantılar sonrası dondurucu soğukların yaşandığı şu dönemlerde askerlerin herhangi bir çatışma ya da gerginliğe girmemeleri ya da karşı karşıya gelmemeleri için önlem alınacağı konusunda fikir birliği yapılmıştı.

Çin ile Hindistan arasındaki kara sınırı yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzunluğunda. İki ülke 1962 yılında sınır anlaşmazlığı nedeniyle savaşmış ve o günden bu yana büyük bir gerginlik yaşanmamıştı.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimiyse Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometre karelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.