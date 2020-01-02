Sinema Teknolojisiyle İlk Kez Tiyatro ‘Masal İçinde’ 04 Ocak’ta Lefkoşa’da

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) için gelecek olan ‘Sinetiyatro’ çocuk oyunu Türkiye ve Kıbrıs'ta ilk kez 04 ocak 2020 cumartesi günü 10.30-12.30 ve 14.30 saatlerinde olmak üzere Lefkoşa’da seyirciyle buluşacak.

Türkiye'de bugüne kadar hiç denenmemiş bir uygulamayı tiyatroya taşıyan Adanalı yönetmen Serkan Özyumşak, tiyatro ve sinema sanatını uyum içinde kullandıklarını belirterek; "Masal İçinde " adlı oyunumuz, kullanılan teknik itibarı ile çocuklara farklı bir oyun izleme deneyimi sunuyor dedi.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’i yeniden yorumladılar

‘Pamuk prenses ve yedi cüceler’ masalını yeniden yorumlayarak sosyal içerikli mesajlarla çocukların eğlenceli vakit geçirirken öğrenmeleri amaçlanan oyun büyüklerinde dikkatini çekecek.

Didaktik, aşırı yorum ve nasihatçi bir anlatım tarzından uzak; çocukların estetik algı yeteneğini geliştirmeye yönelik Masal içinde çocuk oyunu tiyatronun zaman, mekân sınırları, sinemanın sınırsız anlatım gücüyle birleştirildi.

Kanser Hastaları için oynayacaklar..

Ajans Cyprus Media& Production katkılarıyla ilk kez KKTC'ye gelecek olan ‘Sinetiyatro’ Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına gerçekleştirilecek, aynı zamanda çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Sosyal Sorumluluk Örneği

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) KKTC’de ilk kez farklı bir uygulamayla gerçekleştirilecek Masal İçinde oyununa Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan tüm çocukları oyuna götürme kararı aldı.

“KTTO’dan yapılan açıklamada İlk kez gerçekleştirilecek böyle bir etkinlikten Çocuk Esirgeme Kurumunda bulunan çocuklara hem yeni yıl eğlencesi, hem de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal içerikler barındıran böylesi etkinliklerle kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gayemizdir. Onları sağlıklı bireyler olarak yarınlara taşımak her bireyin üstüne düşen görevlerden bir tanesidir.” denildi

"Masal İçinde - Sinetiyatro” çocuk oyununu 04 Ocak 2020'de Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de 10.30-12.30 ve 14.30 saatlerinde olmak üzere üç seans sahne alacak.

Biletler, KHYD, Deniz plaza ve oyun gişesinden temin edilebilir.

Daha fazla bilgi için 0 548 884 0 535 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.