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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri araçlarında mahsur kalan kişileri kurtarma faaliyetinde bulundu

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri araçlarında mahsur kalan kişileri kurtarma faaliyetinde bulundu
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri araçlarında mahsur kalan kişileri kurtarma faaliyetinde bulundu

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, aşırı kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz bölgesinde araçlarında mahsur kalan kişileri kurtarma faaliyetinde bulundu.

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava koşulları, yerini kar ve dolu yağışına bıraktı.

Dolayısı ile yollarda buzlanma meydana gelmiştir.

Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz bölgesinde birçok kişi araçları içerisinde mahsur kaldı.

Sivil Savunma ekipleri her türlü şartlarda görev yapabilecek donanımdaki araçları ve ekipleri ile birlikte mahsur kalan kişilere kurtarma faaliyetinde bulunmuştur.

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