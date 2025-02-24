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“Siyaseten kendinizi haklı çıkarmak için tarihsel olguları çarpıtmaya kalkışmak kabul edilebilir değil”

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“Siyaseten kendinizi haklı çıkarmak için tarihsel olguları çarpıtmaya kalkışmak kabul edilebilir değil”
“Siyaseten kendinizi haklı çıkarmak için tarihsel olguları çarpıtmaya kalkışmak kabul edilebilir değil”

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Kıbrıs sorunu konusunda herkes istediği çözüm modelini savunabilir, siyaseten bunun önünde bir engel yoktur. Ancak tarihsel olgular çarpıtılarak kendini haklı çıkarmaya çalışmak kabul edilebilir değildir” dedi. Erhürman,  federasyonun Türkiye ile istişare içinde Kıbrıslı Türk liderler tarafından yıllarca müzakere edildiğine dikkat çekti.

Tartışmalara tarihsel bir örnekle katkı sunan Erhürman, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in 1 Şubat 1974’te TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Ecevit’in, “İki cemaatten oluşan Kıbrıs’ta Türk toplumunun eşit egemenlik statüsünün korunması ve devlet yönetiminde huzurlu bir iş birliğinin sağlanması için en isabetli çözüm federatif bir sistemdir” ifadelerini kullandığını belirten Erhürman, “Kamuoyu önünde bilgi temelli tartışmalar yapılmasını diliyorum” dedi.

Erhürman’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Federasyon başlangıçta Türk tarafınca ortaya konulan bir tez midir? Federasyon çözüm modeli Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürecek ya da onların asimile edilmesine yol açacak bir formül müdür?

Hep söylüyoruz: Kıbrıs sorunu konusunda hangi çözüm modelini isterseniz savunabilirsiniz. Siyaseten bunun önünde bir engel yoktur, demokraside olamaz. Dilerseniz "çözümsüzlük çözümdür" de diyebilirsiniz. Bunu da kimse engelleyemez.

Ama "bilgi" düzeyinde hata yapmak veya siyaseten kendinizi haklı çıkarmak için tarihsel olguları çarpıtmaya kalkışmak kabul edilebilir değildir.

Daha önce de dediğimiz gibi federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşüreceğini veya onların asimile olmasına yol açacağını iddia etmek Crans Montana'ya kadar Türkiye ile istişare içinde federasyonu görüşmüş Kıbrıslı Türk liderlerin tümünün bizi azınlığa düşürecek ve asimile olmamıza yol açacak bir modeli görüştüklerini iddia etmek anlamına gelir.

Tartışmalar yeniden başlatıldığına göre, tarihe bir örnekle (daha pek çok örnek var elbette) not düşmekte yarar var. Tarih: 1 Şubat 1974. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in Millet Meclisi Genel Kurulu'na 37. Cumhuriyet Hükumeti Programını sunuş konuşmasından bir bölüm:

"İki cemaatten oluşan Kıbrıs’ta Türk Toplumunun eşit egemenlik statüsünün korunması ve Devlet yönetiminde iki cemaat arasında her yönü ile huzurlu bir iş birliğinin sağlanması için en isabetli çözüm şeklinin federatif bir sistemde bulunacağına inanıyoruz. Böyle bir çözüm yolunun Kıbrıs’ın ülke bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetlendirecek bir temel teşkil edeceği inancındayız. Halen yürütülmekte olan müzakerelerin Kıbrıs Andlaşmalarının ortaya koyduğu esaslardan hareketle, gerçekçilik ve iyi niyet içinde böyle bir sonuca ulaşması ilgili bütün tarafların uzun vadeli ortak çıkarlarına ve bölge barışına en iyi şekilde hizmet edecektir". (TBMM, Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları, Cilt 7, s. 381).

Kamuoyu önünde bilgi temelli tartışmalar dileğiyle...”

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