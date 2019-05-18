Sol Hareket, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, cinsel yönelim ve cinsel kimliklere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete ve ayrımcılığa karşı LGBTİ+ bireyler ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Kanlıoğlu, toplumun özgürleşmesinin ve eşitliğinin, LGBTİ+ bireylerin özgürleşmesi ve eşitliğinden geçtiğini kaydetti.

LGBTİ+ bireylerin evrensel insan hak ve özgürlüklerinin tanınması ve tüm baskı ve eşitsizliklerin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Kanlıoğlu, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya ve Kıbrıs’ın hiç olmadığı kadar zorunlu ve mümkün olduğunu ifade etti.