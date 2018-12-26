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Sol hareket: "Bu ülkeyi gericiliğe teslim etmeyeceğiz!"

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Sol Hareket, yazılı açıklama yayımladı.
Sol hareket: "Bu ülkeyi gericiliğe teslim etmeyeceğiz!"

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, AKP’nin TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Vakıflar İdaresi aracılığı ile Kıbrıs’ta tarikatları finanse ederek dini gericiliği yaymaya ve Suudi yaşam biçimini egemen kılmaya çalıştığını belirterek, “Bu ülkeyi gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Çağdaş, laik ve demokratik yaşam biçimimizi korumak için mücadeleyi büyüterek devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Gazeteci Hasan Çağda ile dayanışma içerisinde olduklarını, Çağda’nın tutuklanarak kendisine dava okunmasını şiddetle protesto ettiklerini vurgulayan Korkmazhan, “Hasan Çağda’nın TC Elçiliği’nin talimatı ile polis tarafından tutuklandığı açıktır. Topluma göz dağı vererek, baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu toplum ve ilerici güçleri ne göz dağı ne de baskılar karşısında geri adım atmayacağını bir çok kez kanıtlamıştır. Baskılardan korkmuyoruz” dedi.

Hükümet olduğunu iddia edenlerin gerici faaliyetler ve ilerici güçlere karşı baskılar karşısında suskunluğunu korumasının kabul edilemez olduğunu belirten Korkmazhan, Polis’in kendisine bağlı olduğunu iddia eden Başbakan Tufan Erhürman’ın, Polis’in keyfi davranışları karşısında üç maymunu daha ne kadar oynayacağını sorarak, “gaspedilen siyasi irademizin geri alınması için kapsamlı bir mücadele geliştirecek misiniz, yoksa hükümetçilik oyununa devam mı edeceksiniz?” diye sordu.

“VAKIFLAR İDARESİ’NDEKİ YOLSUZLUKLARA DUR DİYECEK MİSİNİZ?”

AKP’nin misyon aracına dönüştürülen Vakıflar İdaresi’nde uzun zamandır yolsuzluklar yaşandığı yönünde iddilar bulunduğunu ve bunun bir çok kez basına da yansıdığını belirten Korkmazhan, “TC Elçiliği’nden kurye aracılığı ile kayıtsız bir şekilde Vakıflar İdaresi Müdürlüğüne aktarılan milyonlarca TL para ile hayır işleri adı altında tarikatlar mı finanse ediliyor? Hükümet olduğunu iddia edenler soruşturma başlatmayı düşünmüyor mu?” dedi.

Vakıflar İdaresi’nde kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep eden Korkmazhan, “Polis’e dokunamıyorsanız, itfayenizi dahi yönetemiyorsanız, Vakıflar İdaresi’nin tarikatlarca işgaline göz yumuyorsanız, daha fazla hükümetçilik oynayarak ne kendinizi ne bu toplumu kandırmaya hakkınız yoktur” dedi.

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