Son Dakika Haberi: Güzelyurt'ta Askeri kamyon devrildi: 12 asker yaralı!

Akçay-Güzelyurt ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri kamyon yoldan çıkarak, devrildi.
Kaza sonucunda 12 asker yaralandı.
22.08.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Güzelyurt-Akçay Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, askeri jeep araç sürücüsü Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Havva DAĞMAN YIRIK (K-58) yönetimindeki KF 224 plakalı salon aracı sağından geçtiği sırada, KF 224 plakalı aracın sağ dikiz aynası ile sağ yan kısmına çarptıktan sonra, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve takla atıp sol yan tarafı üzerine devrilmiştir.
Kaza sonucu askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişi yaralanarak, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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