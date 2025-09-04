  • BIST 10832.59
Son dakika... İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine kimin geleceği merak ediliyordu
Son dakika... İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine kimin geleceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli yönetim merak edilen bu konu hakkında son kararını verdi. Fenerbahçe yönetimi bir kez daha takımı İsmail Kartal'a emanet ediyor.

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sonlandırdı. Fanatik’in son dakika haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, daha önce üç kez takımın başında bulunan İsmail Kartal ile yeniden anlaştı. Bu anlaşma, tecrübeli teknik adamın dördüncü kez Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna oturması anlamına geliyor.

SON SEZONDA 99 PUANLA REKOR KIRDI

Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı bir isim olan 64 yaşındaki İsmail Kartal, özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla taraftarların ve yönetimin takdirini toplamıştı. O sezon takımı ligde 99 puanla ikinci sıraya taşıyarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorlarından birine imza atmıştı.

GÖRÜŞMELER HIZLA TAMAMLANDI

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile yapılan görüşmelerde İsmail Kartal’ın, takımın durumuna hakim olduğunu ve ne yapacağını bildiğini ifade etmesi, yönetimin güvenini tazeledi. Görüşmelerin ardından Başkan Ali Koç’un onayıyla anlaşma resmiyet kazandı. Fenerbahçe ile çıktığı 125 resmi maçta 86 galibiyet alan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlar arasında “Arap İsmail” lakabıyla da biliniyor.

    ÇOK OKUNANLAR
