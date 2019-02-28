SON DAKİKA: ŞOK İSTİFA

Türkiye'de spor camiasında Yıldırım Demirören şoku yaşanıyor.
Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.
Demirören'in açıklaması şöyle:
"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.
Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.
Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.
Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.
Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."
Görevi Haziran'daki seçimlere kadar vekaleten yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güreli yapacak.
YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?
Yıldırım Demirören, 1964 doğumlu iş adamı ve yönetici.
Babası iş adamı Erdoğan Demirören, annesi Tülin Demirören adında kardeşleri vardır.İlk, orta ve lise öğrenimlerinin ardından Leysen Amerikan Okulu‘ndan (Leysen American School) mezun olarak öğrenimini tamamladı.Babası iş adamı Erdoğan Demirören‘in izinden giden Demirören de, Beşiktaş’ta yöneticilik yaptı ve çeşitli görevlerde bulundu. 30 Mayıs 2004‘de ise Serdar Bilgili‘nin istifasının ardından, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda diğer adaylar Fikret Orman ve Erol Kaynar‘a rakip oldu ve başkanlık için adaylığını koydu. Fikret Orman’ı sadece 162 oyla geride bırakan Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi.
En son 100. yılına denk gelen 2002–2003 sezonunda 1. Lig Şampiyonu olan Beşiktaş, Demirören’in görevde olduğu son üç sezon boyunca hiç şampiyonluk yaşamadı. Teknik direktör Jean Tigana‘nın yönetimindeki Beşiktaş, 2005–2006 sezonunda Fortis Türkiye Kupası‘nı kazandı.Kasım 2005’de istifa kararı alan ardından da bu kararından vazgeçen Demirören, gelinen sıkıntılı durumun ardından Şubat 2006‘da bir kez daha istifa kararı aldı. 2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi’nde başkanlığa yeniden Yıldırım Demirören seçildi. Murat Aksu ile girdiği yarışta oyların 4506’sını alan Demirören, üst üste 3. dönem siyah-beyazlıların başkanı oldu.
Yıldırım Demirören aynı zamanda, Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir. En büyük hobisi golf oynamakdır.Babası Erdoğan Demirören’in başında bulunduğu Demirören Şirketler Grubu’nun başkan vekilliği görevinde bulundu.Demirören Grubu’na bağlı şirketler, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz, Milgaz, Güneşgaz, Demirören Tüp A.Ş., Dem-Al, Demirören Ağır Sanayi, Demirören Enerji ve Parsat. Grup şirketleri LPG, otomotiv yedek parça, ağır sanayi, enerji, eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Yıldırım Demirören, 24 Temmuz 1991 tarihinde Revna Demirören ile görkemli bir düğün ile evlendiler. Yelda (d.1995) ve Erdoğan (d.1995) adlarında ikizleri ve bir üçüncü çocuğu daha vardır.Mehmet Ali Aydınlar‘dan boşalan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanlığı’na aday oldu ve BJK Başkanlığı’ndan ayrıldı. Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun 41. başkanı olarak seçildi.
Yıldırım Demirören, Türkiye’de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişidir.
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