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Son Dönemlerde Apple'ın Başına Gelen En Çarpıcı Hırsızlık Olayları!

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Teknoloji sektöründeki en büyük isimlerden biri olan Apple, ürünlerinin çalınma sayısında da listenin yukarılarında yer alıyor.
Son Dönemlerde Apple'ın Başına Gelen En Çarpıcı Hırsızlık Olayları!

Teknolojik ürünlerdeki hırsızlık oranı özellikle son dönemde bir hayli artmış gibi duruyor. Küresel ekonomik sıkıntıdan mıdır yoksa aynı zamana denk gelen bir tesadüf müdür bilinmez ama teknolojik ürünlerin çalınma oranı bir hayli yükseldi. Daha dün, ABD merkezli dev donanım şirketi EVGA’nın ürün sevkiyatı sırasında bir kamyon dolusu ekran kartının çalındığı haberi gelmişti. Şimdi de Apple’ın tuttuğu suç kayıtlarından çarpıcı olaylar ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kayıtlardan bazıları oldukça plansız ve acemice gibi görünüyor. Örneğin Ekim ayında Chicago’daki elektronik market Best Buy’a müşteri gibi giren bir hırsız, 22 yaşındaki kadın çalışanın elinden iPad’i zorla alıp kaçtı. Yine Ekim ayında başka bir adam, sabah saat 04:30’da Ohio’nun Westlake bölgesindeki bir Apple Mağazası’na zorla girmeye çalışırken yakalandı. Fakat bazı hırsızlık olayları daha planlı ve tehlikeli gözüküyor.

Elde edilen bilgilere göre Facebook Marketplace üzerinden 56 kutu AirPod satmak isteyen New York’ta yaşayan bir kullanıcı, potansiyel bir alıcıyla görüşmek için buluşma noktasına gitti. Fakat alıcıyı beklerken karşısında üç silahlı kişi buldu. Satıcının AirPod’larını, telefonunu ve 2 bin 600 dolarını çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Fakat satıcının ilk başta 56 kutu AirPod’u nasıl elde ettiği henüz belli değil.

Bir büyük hırsızlık hikayesi de ABD’nin Minnesota eyaletinden geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre ikili olarak hareket eden hırsızlar, Ramsey bölgesinde aylar boyunca birçok hırsızlığa imza attılar. Fakat polis, hırsızların çaldıkları bir Apple Watch sayesinde izlerini sürmeyi başardılar ve yargı karşısına çıkardılar.

 

webtekno.

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