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Sosyal medyada, bir kadını, ‘Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden kişi tutuklandı

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Sosyal medya üzerinden bir kadını, “Sonun Özgecan gibi olacak” diyerek ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, İstanbul’un Fatih ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyada, bir kadını, ‘Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden kişi tutuklandı

Türkiye'de Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir B.’nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada bir kadını ölümle tehdit ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin, “Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu” ifadelerini kullanarak tehditler savurduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Samir B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samir B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği zanlı, sulh ceza hakimliğince ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şule Çet Dayanışma Paltformu, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ihbarda bulundu: “Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok’ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta ‘Özgecan Aslan gibi olacak sonu’ diyor.

Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te, Suphi Altındöken tarafından minibüsle kaçırıldıktan sonra öldürülmüştü. Aslan’ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015’te bulunmuştu.

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