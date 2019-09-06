Soylu’dan İstanbul’a kayyum atanacak mı sorusuna yanıt: “Onu pazar sabahı açıklayacağım”

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilen talimatla Yenikapı’da sergilenen araçlarla ilgili olarak “Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir” dedi. Soylu şöyle devam etti: ‘Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz’ dedi.

‘TARİHİ BUNLARI KAYDEDECEKTİR’

Soylu, ‘Başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, bizi insan dışılıkla suçlayan en ufak bir meselede elindeki bütün kirli tozları üzerimize atanların bu konudaki duyarsızlıklarına sormak lazım. Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştiriliyor. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri, akademisyenleri, basın-yayın organlarında bu işe duyarsızlık gösterenler var. Biz hepimiz öleceğiz, tarih bunları kaydedecektir. Bu memleket kıymetli memlekettir. Onun için ben sadece bu insanlara üzülerek bakıyorum’ diye konuştu

‘PAZAR SABAHI AÇIKLAYACAĞIM’

Soylu, bir gazeteci tarafından yöneltilen “İmamoğlu başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz dediniz. İstanbul’a kayyum mu atanacak?” sorusuna ise “Onu pazar sabahı açıklayacağım” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU’NDAN TEK CÜMLELİK YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’a kayyum atanacak mı sorusuna verdiği ‘onu pazar günü açıklayacağım’ yanıtını, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşmasını takip etmek üzere geldiği Çağlayan Adliyesi’nde değerlendirdi. İmamoğlu bir gazetecinin Soylu’nun sözlerini hatırlatması üzerine “Polemiklerden kaçıyorum” diye yanıt verdi.