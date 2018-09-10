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SpaceX iletişim uydusunu uzaya fırlattı

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ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Kanadalı uydu üreticisi Telstat yapımı, Telstar 18 Vantage iletişim uydusunu uzaya yolladı.
SpaceX iletişim uydusunu uzaya fırlattı

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, uydu SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Uydu fırlatıştan 32 dakika sonra yörünge konumuna yerleşirken, Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra SpaceX'in Atlantik Okyanusu'ndaki insansız gemi platformuna indi. 

Telstat'ın yeni küresel uydu ağının üçüncü parçası olan Telstar 18 Vantage, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Moğolistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelere geniş bant iletişim hizmetleri sağlayacak.,

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