  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

SpaceX: Inspiration4 astronotları yörüngedeki üç günün ardından dünyaya döndü

»
Dört amatör astronot, uzayda geçirdikleri üç günün ardından Atlas Okyanusu'na iniş yaptı.
SpaceX: Inspiration4 astronotları yörüngedeki üç günün ardından dünyaya döndü

Dörtlü, bugüne kadar yörüngeye çıkan ve tamamı profesyonel astronot olmayan kişilerden oluşan ilk özel uçuşu gerçekleştirerek tarihe geçti.

ABD'nin Florida eyaletinden Çarşamba günü uzaya çıkan dörtlü, yerel saatle Cumartesi 19:00'da (TSİ Pazar 01:00) dünyaya geri döndü.

İnişin ardından komuta merkeziyle konuşan Isaacman "Bizim için çok iyi bir uçuştu. Bu daha başlangıç" dedi.

Shift4 Payments adlı e-ticaret şirketinin sahibi, 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman'in yönetimindeki uzay aracının okyanusa inişi, dört paraşüt ile gerçekleşti.

 

Isaacman'in uçuş için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmasa da Time dergisi, Elon Musk'ın SpaceX şirketine 200 milyon dolar ödediğini tahmin ediyor.

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) deniyor.

Uçuş ekibinde 51 yaşındaki jeofizikçi ve NASA astronot adayı Sian Proctor, 29 yaşındaki asistan doktor ve çocukluğunda kemik kanseri geçirmiş Hayley Arceneaux ile 42 yaşındaki eski hava kuvvetleri pilotu ve veri mühendisi Chris Sembroski yer alıyordu.

İnişin ardından bir basın toplantısı düzenleyen misyon direktörü Todd Ericson, "İkinci uzay çağına hoş geldiniz. Bundan sonra uzay sıradan insanlar için çok daha erişilebilir olacak" dedi.

Ekibin içinde bulunduğu Dragon kapsülü, içindeki bilgisayar sistemleri tarafından yönetildi. Florida'daki uzay üssünde bulunan SpaceX ekibi de bilgisayar sistemlerinin verdiği kararları sürekli olarak denetledi.

Altı aylık bir eğitim alan dörtlü, her gün ortalama 15 kere dünyanın etrafında döndü.

Uzmanlar düzenli olarak kanlarındaki oksijen seviyeleri, uyku düzenleri, bilişsel yetenekleri ve diğer hayati verileri ölçü.

Bu ölçümlerin, uzayda bulunmanın profesyonel astronot olmayan kişileri nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olması hedefleniyor.

Uzay yolculuğunun bir diğer amacı da, ekipteki Hayley Arceneaux'nun çocukken tedavi gördüğü ve şimdi de çalıştığı St. Jude's Çocuk Araştırmaları Hastanesi'ne bağış toplamaktı.

Uçuştaki dördüncü kişi hastaneye bağış yapan kişiler arasında yapılan bir çekilişle belirlenmişti.

Ekibin uzaya götürdüğü ukulele gibi bazı nesnelerin de dönüşte açık artırmayla satılarak hastaneye daha fazla bağış toplanması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Inspiration4: Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı15 Eylül 2021 Çarşamba 17:21
  • SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek14 Eylül 2021 Salı 17:52
  • Bilim insanları, kedilerin karakterlerindeki 7 ortak özelliği belirledi13 Eylül 2021 Pazartesi 15:01
  • Bilim insanları 40 yıllık batarya problemini çözdü13 Eylül 2021 Pazartesi 13:41
  • Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı13 Eylül 2021 Pazartesi 13:20
  • Çin gelecekte kullanacağı prototip Mars helikopterini tanıttı12 Eylül 2021 Pazar 11:48
  • Mars’tan toplanan kaya örnekleri kızıl gezegende eskiden yaşam olduğu görüşünü güçlendiriyor11 Eylül 2021 Cumartesi 20:10
  • Apple, Fortnite oyunun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti: App Store dışı ödeme önerisine izin vermek zorunda11 Eylül 2021 Cumartesi 17:04
  • Facebook ilk akıllı gözlüklerini tanıttı11 Eylül 2021 Cumartesi 09:14
  • Hollandalı bilim insanlarına ödül getiren araştırma: Kalabalıkta yürürken çarpışmamak için ne kadar mesafe ihtiyacınız var?11 Eylül 2021 Cumartesi 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti