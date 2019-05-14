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Sri Lanka'da Müslümanlara karşı eylemlerde ilk can kaybı

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Sri Lanka'da 250'den fazla kişinin öldüğü saldırıların ardından Müslümanlar hedefte. Geceleri sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede bir Müslüman bir grup saldırgan tarafından öldürüldü.
Sri Lanka'da Müslümanlara karşı eylemlerde ilk can kaybı

Sri Lanka'da üç hafta önce düzenlenen saldırılar sonrası Müslümanlara yönelik şiddet tırmanıyor. İki gündür geceleri sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu ülkede Müslüman olduğu açıklanan bir kişi, saldırının hedefi oldu. Kılıç taşıyan bir grubun, ülkenin Kuzey Batı Eyaletinde 45 yaşındaki Fazul Amen adlı kilim satıcısını öldürdüğü açıklandı. Amen'in cenazesinin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Combo kentinde de bir grup saldırganın Müslümanlara ait dükkan, ev ve camileri hedef aldığı açıklanmıştı. Müslüman bir işadamına ait makarna fabrikasının da ateşe verildiği aktarıldı. Görgü tanıkları Müslümanların yaşadığı evlerin petrol bombaları ile hedef alındığı bilgisini verdi.

Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle Sri Lanka'da polis, saat 21.00'den itibaren yürürlükte olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Pazartesi günü yaptığı açıklamada  ülkede tırmanan gerginliğin saldırılara yönelik incelemeleri sekteye uğratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'da Paskalya Yortusu'nda düzenlenen eş zamanlı saldırılarda üç kilise ve beş yıldızlı üç otel hedef alınmıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 258 kişi yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı. Saldırıların hemen ardından sosyal medyaya erişim bir süreliğine engellenmişti. IŞİD'in üstlendiği saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Tropik bir ada olan Sri Lanka'nın nüfusun yüzde 70'i Budist, yüzde 12'si Hindu, yüzde 10'u Müslüman ve yüzde 7'si Hristiyanlardan oluşuyor.

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